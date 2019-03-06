Старинный доходный дом в Уланском переулке в Москве отреставрируют

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало правообладателю доходного дома конца ХIХ века в Уланском переулке в центре столицы, который является объектом культурного наследия регионального значения, разрешение на разработку научно-проектной документации для последующей реставрации здания. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москва выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по Доходному дому (1886 год, архитектор Николай Карнеев)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения научно- исследовательских и изыскательских работ проект будет передан на согласование в мэрию, подрядчик сможет приступить к реставрации после получения соответствующего разрешения.

В пресс-службе добавили, что четырехэтажное с подвалом и мансардой кирпичное здание играет важную градостроительную роль, дополняя историческую застройку Уланского переулка. Окна главного фасада здания украшены пышными наличниками.

"Доходный дом в Уланском переулке был построен в конце XIX века, когда этим участком владел московский купец Михаил Куликов. Безусловно, внимание привлекает уникальный фасад этого памятника: декоративное убранство выполнено в неорусском стиле, а наличники первых этажей - в древнерусском стиле", - приводит пресс-служба слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.