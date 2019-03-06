Центры "Мои Документы" в Москве в праздничные дни будут работать в обычном режиме

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Центры "Мои Документы" в Москве в праздничные дни будут работать по графику буднего дня с 8:00 до 20:00, в сам праздничный день 8 марта офисы будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

"Для удобства жителей центры "Мои Документы" не работают только в сам праздничный день - 8 марта. Накануне праздника, 7 марта, а также 9 и 10 числа время работы центров госуслуг останется неизменным: с 8:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 по 10 марта во всех центрах госуслуг срок предоставления услуги "Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав" сократится на 2 рабочих дня.