Около 15 тыс. тюльпанов подарят девушкам 8 марта в парках Москвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Около 15 тыс. белых и розовых тюльпанов будут дарить всем девушкам в 11 парках Москвы в Международный женский день. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 11 столичных парках 8 марта женщинам подарят тюльпаны. Всего в парках заготовят более 15 тыс. тюльпанов белого и розового цветов. Больше всего тюльпанов, четыре тысячи, женщинам подарят в Воронцовском парке", - говорится в сообщении.

Также к акции присоединились Бабушкинский парк, ландшафтный парк "Митино", парк "Сокольники", Измайловский парк, сад "Эрмитаж", парк Победы на Поклонной горе, Таганский парк, парк "Зарядье", Парк Горького и парк "Фили".

"Некоторые из парков подготовили оригинальные поздравления. Так, в саду "Эрмитаж" цветы дамам будут вручать галантные кавалеры в изящных нарядах. На центральной площади Таганского парка дарить женщинам цветы будут мимы. А в парке "Сокольники" тюльпаны будут вручать в нескольких местах: возле эстрады "Ротонда" получить цветы можно только после участия в музыкальной викторине, а на Фонтанной площади и у главного входа дарить тюльпаны будут всем желающим", - заключается в материале.