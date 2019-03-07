"Дом геологов" в Москве признали памятником архитектуры

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Жилой дом Министерства геологии СССР, известный как "Дом геологов", внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Монументальное одиннадцатиэтажное здание - яркий образец жилой застройки середины прошлого века. Дом геологов сохранил свой облик до наших дней", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Глава департамента уточнил, что Дом геологов по-прежнему остается жилым домом.

По словам Емельянова, дом вместе с соседним, который также признан памятником архитектуры, создают единый архитектурный ансамбль, который придает этой части Смоленской набережной парадный вид.

Дом, предназначавшийся для работников Министерства геологии СССР, построен по проекту архитектора Андрея Ростовского в 1955 году в стиле сталинский ампир. На крыше здания расположена скульптурная композиция "Наука и труд" работы скульптора Юрия Орехова. В ее центре возведена декоративная стенка с изображением герба СССР, а по бокам - четыре скульптуры мужчин и женщин, по две с каждой стороны. Уточняется, что фасады здания украшены эркерами с лепниной, на балконах сохранились первоначальные ограждения из камня и металла, а внутри дома - исторические лестницы с металлическими ограждениями и пол, выложенный керамической плиткой.

Теперь Дом геологов находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено изменять, а все ремонтные и реставрационные работы могут проводиться только под контролем специалистов департамента культурного наследия.