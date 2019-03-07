МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Экскурсии, концерты, лекции и праздничные программы пройдут на ВДНХ в честь 8 марта. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ВДНХ со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"8 марта - замечательный повод, чтобы провести день на ВДНХ с близкими и друзьями: погулять, заглянуть на одну из выставок, покататься на коньках. А еще можно поучаствовать в мастер-классах, послушать выступления музыкантов или вместе с гидом пройти по историческому маршруту на бесплатной праздничной экскурсии", - приводит пресс-служба слова заммэра.

Так, бесплатные экскурсии начнутся в 13:00 и 16:00 у павильона "Рабочий и Колхозница". Гиды расскажут об истории монумента и его создательнице - скульпторе Вере Мухиной, а также проведут экскурсантов по местам съемок легендарных советских фильмов: киноленты "Светлый путь" с Любовью Орловой и картины "Свинарка и пастух" с Мариной Ладыниной.

Отмечается, что отдельной темой экскурсий станут истории таких скульптурных композиций, украшающих исторические объекты ВДНХ, как "Родина-Мать", "Колхозница с фруктами". Кроме того, в историческом парке "Россия - моя история!" в павильоне №57 откроется Весенний фестиваль с тематической экскурсией, посвященной великим женщинам.

Вечером 8 марта в павильоне "Рабочий и колхозница" состоится концерт группы "Борис Грим & Братья Грим", а в павильоне №2 "Робостанция" робот Бакстер будет дарить женщинам цветы.

Также праздничная программа запланирована на катках "Ракета" и "Цветник". Кроме того, в течении всего праздничного дня в специальном домике для мастер-классов на площади возле павильона №57 пройдут занятия по созданию авторских украшений и цветочных композиций.