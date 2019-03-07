Новая трамвайная линия через районы Чертаново и Бирюлево будет включать девять остановок

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Новая трамвайная линия, которую планируют провести в Москве от станции метро "Пражская" через районы Чертаново и Бирюлево, будет включать девять остановок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"На линии запроектировано восемь наземных остановок и одна, расположенная на эстакаде. Их проекты согласовала Москомархитектура", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова. Отмечается, что новый трамвайный маршрут улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов и позволит им быстрее добраться до метро.

Уточняется, что в районах Чертаново Центральное и Южное трамвай будет делать пять остановок: "Улица Красного Маяка" (на углу одноименной улицы, между домами № 8 и № 10), "Красного маяка, д. 4", (между домами № 4 и № 1), "Метро "Пражская" (у южного вестибюля станции метрополитена), "Варшавское шоссе" (вдоль улицы Подольских Курсантов, в районе пересечения с Варшавским шоссе), "Дорожная улица" (в районе пересечения с улицей Дорожная).

На эстакаде на границе районов Чертаново Южное и Бирюлево Западное появится остановка трамвая "Платформа Покровское". Лестничные сходы с нее запроектированы в виде двух башен, а фасады будут отделаны панелями в сером и голубом цветах. Еще три остановки расположатся в районе Бирюлево Западное: "Улица Подольских Курсантов, 22", "Улица Подольских Курсантов, 26", а также станция "Бирюлево" (на высадку) и "Конечная станция "Бирюлево" (на посадку).

Как сообщалось, изначально трамвайную линию до Бирюлево планировалось построить в столице в 2018 году. Предполагалось, что составы на ней смогут развивать скорость более 25 км/ч.