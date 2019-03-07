Цветы и открытки будут дарить женщинам в столичном метро 8 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Женщинам, которые 8 марта будут совершать поездки на метро, в честь праздника будут дарить цветы и поздравительные открытки на стойках "Живое общение", сообщила в четверг пресс-служба столичного метрополитена.

"8 марта на всех стойках "Живое общение" сотрудники вручат пассажиркам поздравительные открытки с символикой метро, и при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы волонтеры... подарят дамам цветы", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, во всех кассах метрополитена 8 марта начнут продавать билеты на 1 и 2 поездки в двух праздничных дизайнах. Общий тираж проездных составит 400 тыс. экземпляров.