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Московский культурный форум пройдет с 22 по 25 марта

В его рамках проведут "Ночь театра"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Встречи с артистами, выступления театральных коллективов и шоу для детей подготовлены для посетителей Московского культурного форума, который пройдет столице с 22 по 25 марта. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Московский культурный форум пройдет 22-25 марта. По традиции готовим две программы: для профессионалов и всех желающих. Что будет интересно широкой публике? Конечно, встречи с любимыми артистами. Пригласили [артистов] Чулпан Хаматову, Ингеборгу Дапкунайте, Евгения Миронова, Сергея Полунина", - написал Собянин.

По словам мэра, в рамках форума пройдет "Ночь театра" - перед гостями выступят коллективы "Геликон-оперы", Театра на Малой Бронной и других театров. Также будет организован детский день с выступлениями артистов Цирка на проспекте Вернадского и Детского театра эстрады.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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