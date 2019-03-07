Собянин сообщил, что гастрономические рынки стали новым брендом Москвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Гастрономические рынки, которые открываются в Москве в последние годы, стали новым брендом столицы. Об этом заявил в четверг мэр Сергей Собянин во время осмотра крупнейшего в Европе гастрономического квартала "Депо", который недавно открылся в отреставрированном здании бывшего Миусского трамвайного депо.

"Мы много лет работали над тем, чтобы рынки Москвы превратились в нечто другое, чем раньше, когда человек приходил, покупал и уходил. Более того, многие рынки находились в антисанитарном и полукриминальном состоянии. В последние годы появились такие рынки [как "Депо"], все это создает новый бренд Москвы, который притягивает гостей. Между рынками, которые мы видели раньше, и теми, которые мы видим сегодня, дистанция огромного масштаба, произошли качественные изменения", - сказал Собянин.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в современном формате в столице работают девять рынков.

В 2016 году Миусское депо было признано объектом культурного наследия - памятником промышленной архитектуры второй половины ХIХ века, и по результатам торгов было передано в аренду сроком на 49 лет компании "Инвестиционная группа "Сигма" с целью реставрации и создания гастрономического квартала.

По мнению мэра, решение о передаче инвесторам памятника промышленного искусства было верным. Инвестор выполнил все необходимые реставрационные работы, а город благоустроил близлежащие улицы. "Теперь это единое общественное пространство, которое, я думаю, летом будет очень интересным", - добавил Собянин.

В гастрономическом квартале "Депо" работают 75 ресторанов и кафе на 1,4 тыс. посадочных мест. Летом за счет веранд количество мест может быть увеличено в 2-3 раза. Кроме того, в "Депо" открыты сувенирные лавки, спортивный и музыкальный клубы, детский игровой центр. На втором этаже вскоре организуют коворкинги.

Трамвайное депо

Миусский парк конно-железных дорог на Лесной улице открылся в 1874 году. В 1901 году начались работы по постройке первых опытных линий городского трамвая. Комплекс проработал до 2014 года. Он был закрыт из-за устаревшей планировки депо, которое уже не могло обеспечивать обслуживание подвижного состава в полном объеме, поясняется в материалах пресс-службы.