СК завершил следствие по делу о хищении 850 млн рублей у метрополитена Москвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Столичные следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Авто Селл" Гюли Коган о хищении 850 млн рублей у московского метрополитена. Как сообщила ТАСС официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")".

"По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года обвиняемая совместно со своими подельниками, в том числе Александром Геллером (собственником компании, владельцем группы компаний "Гема" - прим. ТАСС), похитили у ГУП "Московский метрополитен" денежные средства в сумме свыше 850 млн рублей, присвоив себе денежные средства, которые должны были перечислить ГУП "Московский метрополитен" в счет оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей", - сообщила Иванова.

По ее словам, обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Александр Геллер объявлен следствием в розыск. "В целях возмещения причиненного потерпевшим ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 млрд рублей", - добавила представитель ГСУ.

О задержании руководителя компании "Авто Селл" (бывшего рекламного партнера Московского метрополитена) Гюли Коган стало известно в январе 2018 года. Ранее сообщалось, что по условиям контракта, заключенного в 2011 году, компания должна была заплатить метрополитену 14 млрд рублей в течение пяти лет, но руководство подземки неоднократно утверждало, что компания регулярно недоплачивала обещанные суммы. По состоянию на середину 2015 года долг "Авто Селл" перед метрополитеном оценивался более чем в 1 млрд рублей. Контракт с подрядчиком был расторгнут досрочно в одностороннем порядке в июле 2015 года.