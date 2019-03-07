На вовлечение недвижимости в хозоборот Москвы и реновацию могут выделить еще 15 млрд руб.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменениях в городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с которым предлагается увеличить расходы на мероприятия по освобождению объектов недвижимости для их дальнейшего вовлечения в хозоборот, в том числе под нужды программы реновации, на 15 млрд рублей.

В утвержденном бюджете столицы на 2019-2021 годы на реализацию мероприятий подпрограммы "Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки" запланированы бюджетные ассигнования в объеме более 372,3 млрд рублей. В частности, в 2019 году на программу реновации заложено более 113 млрд рублей.

"15 млрд рублей - на мероприятия по освобождению объектов недвижимости на территории города Москвы для их дальнейшего вовлечения городом в хозяйственный оборот, в том числе для нужд программы реновации жилищного фонда города Москвы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в четверг на сайте Мосгордумы. Кроме того, согласно документу, расходы на приобретение в собственность города объектов недвижимости предлагается увеличить на 7 млрд рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в тех случаях, где для строительства домов по программе реновации не хватает стартовых площадок, ведутся переговоры либо об обмене земельных участков, либо о докупке. В частности, по его словам, власти Москвы могут использовать под нужды строительства стартовых домов федеральные земли, принадлежащие единому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Пока речь о семи таких объектах, аналогичные переговоры ведутся с компанией "Российские железные дороги" и Минобороны РФ.

Также Хуснуллин называл подбор стартовых площадок в Центральном административном округе непростой задачей для столичных властей и обозначил, что территория минимум пяти строящихся транспортно-пересадочных узлов будет использована в Москве для строительства жилья в рамках программы.

О реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. В список сносимых пятиэтажек по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в городе, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

Площадь каждой новой квартиры по программе реновации будет больше на 20-30%, чем в расселяемой. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть, почти вдвое больше площади сносимого. Программа продлится около 10-15 лет, до 2028-2033 годов. Город сам выступает девелопером всей стройки, беря крупных застройщиков на подряд.

На конец декабря 2018 года переселение в новые дома вели более 10 тыс. человек, реновация стартовала в шести административных округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, в ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ. Как ранее сообщил Хуснуллин в интервью "Российской газете", в настоящее время в столице строится 98 домов на 1,3 млн кв. м, 20 из которых будут сданы до конца года, в них переселят 5,3 тыс. семей, или порядка 15 тыс. жителей Москвы. В 2019 году власти Москвы рассчитывают ввести в эксплуатацию порядка 600 тыс. кв. м недвижимости в рамках программы.