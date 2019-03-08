Смоленский метромост в Москве оснастили динамической подсветкой

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Динамическая подсветка, которая загорается в темноте и гаснет на рассвете, украсила Смоленский метромост. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Смоленский метромост теперь не только мост, но и уникальное медиа-пространство, включающее в себя умную подсветку, которая сама загорается в сумерках и гаснет на рассвете. Подсветка работает в нескольких режимах - будничном, вечернем и праздничном. Никогда и нигде в мире метромост еще так не использовался", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, москвичи уже сегодня смогут увидеть на мосту поздравления с 8 марта, обновленный объект станет новой достопримечательностью столицы. Подсветке не страшны ни сильная вибрация, ни ветер, ни влажность. Лампочки не содержат ртути и других опасных для здоровья и окружающей среды элементов, потребляют минимальное количество электроэнергии.

Отмечается, что подсветка вписывается в архитектурную композицию города и не будет препятствовать судоходству на реке. А для обеспечения безопасного движения поездов метро, предусмотрены специальные козырьки.

Смоленский метромост открыт в 1937 году и является старейшим подобным сооружением в России. Он является одним из символов города, расположен между станциями "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена. Длина моста составляет 150 метров.