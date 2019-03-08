Вам, любимые. Волонтеры подарили тюльпаны тысячам москвичек в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Российская столица в пятницу с размахом отмечает Международный женский день. Сделать приятный сюрприз женщинам решили и волонтеры: в рамках всероссийской акции "Вам, любимые!" они поздравили десятки тысяч жительниц и гостий Москвы в парках, метро, на вокзалах и рабочих местах. Около 600 молодых людей на 50 площадках города сказали женщинам теплые слова и подарили тюльпаны. В трех точках проведения акции побывала корреспондент ТАСС, убедившись в том, что эти проявления внимания не оставили равнодушной ни одну женщину.

Поздравление для выздоровления

Поздравить персонал и пациенток в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского пришли 12 московских волонтеров, каждый - с охапкой алых тюльпанов. Они заглянули в разные отделения больницы - кардиологическое, сосудистой хирургии, гастроэнтерологическое и другие, и ни одна встреченная на пути женщина не осталась без цветов. Мужчины-пациенты и посетители с удивлением наблюдали за происходящим, некоторые присоединялись к поздравлениям.

"С праздником вас, желаем скорейшего выздоровления, счастья и всех благ!" - слышалось отовсюду. Находящиеся в стационаре женщины, смеясь, приветственно махали руками, выглядывая из палат, и с благодарностью смотрели вслед оживленному шествию людей с тюльпанами в руках. "У меня отличное настроение, я даже рада, что сюда попала, - призналась женщина преклонных лет Мария Самсоновна, вышедшая поздороваться с волонтерами в коридор. - И в больнице ко мне все хорошо отнеслись, все сделали, и ребята поздравили, и племянница заехала, я так благодарна людям".

Внимания удостоились и посетительницы, пришедшие навестить в этот день родственников и знакомых, - волонтеры подходили к ним, пока они в ожидании сидели на скамейках в коридоре. На лицах некоторых сначала отражалось удивление и отчасти недоверие, но только в первые секунды: затем они расплывались в улыбке. Все медсестры, санитарки, ординаторы, спешившие до этого по своим делам и повстречавшие ребят, останавливались, а потом продолжали путь в приподнятом настроении.

Буфетчица Валентина Дмитриевна отметила, что для нее празднование Международного женского дня уже можно считать удавшимся. "Я люблю свою работу и рада работать 8 Марта, но такого, как сегодня, у нас я еще не видела, столько народу пришло поздравить! Мне уже 79 лет, в моем возрасте так приятно внимание. Хорошо бы, чтобы всех женщин сегодня вот так поздравила молодежь, как нас", - сказала она.

"Конечно, не очень хочется работать в свой праздник, но мы привыкли работать по составленному графику, да и куда больные без нас. Так здорово было получить цветы от ребят, настроение подняли, спасибо", - смущенно произнесла медсестра Наталья, уходя в ординаторскую в поисках вазы.

О волонтерах

Самыми юными участниками волонтерской акции в НИИ имени Склифосовского оказались девятилетний Дэвид и восьмилетний Алихан. "Я поздравляю женщин и дарю им по три цветка, потому что сегодня праздник", - сказал Дэвид, явно застеснявшийся ввиду повышенного интереса к его персоне. Выяснилось, что мальчиков на акцию взяли с собой их старшие сестры. Например, сестра Дэвида Луиза - студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

"Решила приучать младшего брата к волонтерству, чтобы проявлял милосердие к окружающим. Он очень обрадовался, когда я ему предложила пойти со мной на акцию, и я считаю, что у него хорошо получается, хотя он и волнуется", - сообщила девушка. Отвечая на вопрос, почему она решила поработать на общественных началах в праздник, в который должна сама получать поздравления, Луиза отметила, что ей приносит большую радость делиться с окружающими хорошим настроением. "У медиков есть такая фраза: "Светя другим, сгораю сам", а у нас это звучит так: "Принося радость другим, радуемся сами", - добавила она.

Волонтер Василий рассказал, что одна из пожилых медсестер, когда он подарил ей букет, вдруг заплакала. "Это были слезы радости, и я очень счастлив, что смог так обрадовать незнакомого человека, ведь я люблю делать подарки больше, чем их получать", - сообщил он. Юноше 20 лет, он учится в Российском университете дружбы народов (РУДН) по специальности "фармацевт-провизор" и надеется поступить в ординатуру НИИ имени Склифосовского.

"Мы хотели подарить праздник тем, кто сегодня не имеет возможности встретить его дома с родными и близкими, и мне кажется, нам это удалось. Я бы не хотела провести этот день по-другому, и я думаю, у всех, кто пришел в волонтерство, есть потребность делать добро, они не могут без этого", - сказала студентка мединститута РУДН Алия, уже шесть лет занимающаяся волонтерской деятельностью.

Всего акция охватила в пятницу девять медучреждений Москвы. С цветами и поздравлениями туда пришли 56 добровольцев.

Сожги зиму, сожги калории

Тем временем на ВДНХ по случаю 8 Марта Ассоциация студенческих спортклубов России организовала для столичных студенток-активисток акцию "Сожги зиму, сожги калории". "Мы таким образом заявляем о своей женственности, о том, что мы хотим быть красивыми, пропагандируем спорт и здоровый образ жизни", - пояснила PR-менеджер ассоциации Наталья.

Более сотни девушек, разделившись на 16 команд, с азартом принимали участие в турнире по керлингу, организованном в одном из павильонов выставочного центра. Также студентки приняли участие в викторине, танцевальном флешмобе и спортивном квесте, включавшем задания на физподготовку и каверзные вопросы.

Волонтеры пришли поздравить юных спортсменок с Международным женским днем и судили матчи. "Я не знаю, с чем исторически связано празднование 8 Марта, но считаю, что это день красоты, и главное в этот день - освободить девушек от каких-либо хлопот и не расстраивать их", - сказал активист спортклуба МГТУ имени Н. Э. Баумана Дмитрий, вручая тюльпаны паре смеющихся участниц спортивных состязаний.

Студентка первого курса Российского технологического университета МИРЭА Виктория была задействована в качестве одного из кураторов спортивного квеста. Пока участницы игры подбегали к ней, чтобы получить задание, девушка успела поделиться своим восторгом от возможности искреннего общения с людьми во время добровольческой деятельности. "Я решила принять участие в акции ради живого общения, которого не хватает в повседневности, а здесь, наоборот, так легко завязать искренний, открытый разговор. Я сегодня впервые волонтер и уже испытала столько положительных эмоций, что поняла - это мое и бросать волонтерство не намерена", - сказала она.

Цветы в метро

Когда корреспондент ТАСС зашла в вестибюль станции метро "Курская", флешмоб, посвященный 8 Марта, был там в самом разгаре: все пассажиры-женщины шли, одаренные цветами. Эмоциональней всего на поздравления реагировали люди пожилого возраста, многие узнавали имена волонтеров и ответно поздравляли девушек. И не было ни одного случая, чтобы кто-то неприязненно отнесся к акции, обошел ее стороной или не принял букет. Флешмоб сопровождало выступление дуэта "Июль" - участника проекта "Музыка в метро".

Волонтер Даниил, который является 10-классником московской школы, сообщил, что сам принял решение поехать на акцию и доволен своим выбором. "Я считаю, что праздник этот очень важен, мы должны ставить счастье женщин превыше всего, без них нас бы не было. И для меня важно чувствовать, что я делаю людей счастливее", - подчеркнул он.

"Коммунистическая партия какой-то страны выступала за равноправие женщин и мужчин, и вроде раньше этот день назвался Праздник солидарности социалистических женщин-трудящихся. Сейчас женщины добились равных прав, и я это поддерживаю. И в зарплате, и в условиях труда, и в другом мы должны быть равными", - сказал 18-летний волонтер, студент географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил, отвечая на вопрос о том, что ему известно об истории 8 Марта.

"Волонтерство - это что-то особенное для меня, я занимаю им свободное время, потому что это подпитывает меня. Иногда после трудных мероприятий прихожу домой, бывает, и в полночь, и чувствую себя таким бодрым, что заряжаю всех вокруг", - добавил он.

Всего волонтерская акция "Вам, любимые!" охватила 19 станций столичной подземки, а также вокзалы, аэропорты, улицы и парки города. Добровольцы вручили цветы работницам сферы городского хозяйства, учреждений культуры, медицинских и социальных организаций и другим женщинам самых разных возрастов и профессий.