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Водителей в Москве призвали не парковаться у рекламных щитов из-за сильного ветра

Ранее Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень опасности

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей и гостей столицы быть внимательными при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций из-за сильного ветра. Об этом сообщается в субботу в аккаунте организации в Twitter.

"В Москве сегодня ветер. Сильный - с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

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