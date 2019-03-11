Москвичи смогут пройти бесплатное обследование на предмет глаукомы на этой неделе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Москвичи старше 39 лет смогут бесплатно пройти обследование на предмет глаукомы с 11 по 16 марта. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Пройти бесплатное обследование на раннее выявление глаукомы могут жители Москвы старше 39 лет. Акция продлится с 11 по 16 марта и пройдет во всех центрах здоровья во взрослых поликлиниках Департамента здравоохранения. Она приурочена ко Всемирной неделе борьбы с глаукомой", - говорится в сообщении.

Обследование предполагает измерение внутриглазного давления пациента. Пройти осмотр можно в 44 центрах здоровья и двух отделениях профилактики на базе городских взрослых поликлиник с 08:00 до 20:00. Перечень медицинских учреждений, участвующих в акции, размещен на портале мэра Москвы.

"Глаукома - очень коварная болезнь. На ранних стадиях она протекает практически без симптомов. Очень часто пациенты впервые узнают о глаукоме, когда зрение уже необратимо снижено и заболевание находится в запущенной форме. Именно поэтому очень важно периодически проходить профилактические обследования у врачей-офтальмологов на выявление глаукомы", - цитирует мэрия руководителя офтальмологической службы больницы имени Боткина Гульжияну Аржиматову.