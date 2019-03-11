Новая станция московского метро "Стромынка" будет оформлена в стиле хай-тек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новую станцию "Стромынка" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, которая будет открыта неподалеку от парка "Сокольники" и одноименной станции красной ветки, планируют оформить в стиле хай-тек. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В дизайне станции "Стромынка" будут преобладать характерные для стиля хай-тек стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием. Встроенные в отверстия светодиодные лампочки будут создавать иллюзию мерцающего звездного света", приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что для оформления станции подобраны красный, белый и серый цвета, стены и колонны будут сделаны из мрамора, а пол - из гранита. Наземные вестибюли "Стромынки" будут почти полностью стеклянными с перфорированными вставками, станцию оборудуют лифтами для удобства маломобильных граждан.

Уточняется, что выход из южного вестибюля будет вести на Русаковскую улицу и Стромынку, из северного к главному входу в парк "Сокольники" и трамвайной остановке "Сокольническая Застава".

Ранее сообщалось, что на северо-восточном участке БКЛ всего расположено шесть станций - "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Строящуюся станцию "Стромынка", которая будет связана пересадкой со станцией "Сокольники", планируется сдать в эксплуатацию к 2021 году.

Большая кольцевая линия

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).