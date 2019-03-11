Туристы из Китая, Германии и Франции чаще всего посещали Москву в 2018 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 3,4 млн граждан дальнего зарубежья посетили Москву в 2018 году, среди которых больше всего было туристов из Китая, Германии, Франции, Израиля и США. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Кто приезжает в Москву? Прежде всего, граждане России - 18 млн человек. Иностранцев приезжает тоже немало - 5,5 млн человек, в том числе 2,1 млн жителей стран СНГ и 3,4 млн граждан дальнего зарубежья. Из дальнего зарубежья чаще всего в Москву едут граждане Китая, Германии, Франции, Израиля и США", - говорится в сообщении.

При этом более 803 тыс. человек прилетели в Москву из Китая, почти 322 тыс. - из Германии, а из Франции прибыло около 150 тыс. Всего в 2018 году столицу посетило 23,5 млн. человек, что превысило показатель 2017 года почти на 2 млн. Гости столицы останавливались в сертифицированных гостиницах, число которых достигло почти 1700, из которых 40 обладают пятью звездами. Четыре звезды имеют более 130 гостиниц, но абсолютное большинство московских отелей - демократичные гостиницы с двумя и тремя звездами и хостелы без звезд.

Чаще всего гуляют по территории Кремля и Красной площади, Новодевичьего монастыря и Коломенского, ходят в Третьяковскую галерею, на Воробьевы горы и в МГУ. Останкинская телебашня и московское метро, Старый Арбат и Большой театр также популярны среди гостей. Также современные рынки, вроде Даниловского или недавно открытого "Депо" на Лесной улице, становятся местом притяжения для туристов Москвы.

Всего туристы потратили порядка 864 млрд рублей в столичных гостиницах, ресторанах, театрах и магазинах по итогам прошлого года.

"По уточненным данным, в 2018 году московские гостиницы, рестораны, театры, магазины и стадионы заработали на туристах 863,9 млрд рублей, большая часть которых была выплачена в виде заработной платы работающим в них людях", - говорится на сайте.

Мэр уточнил, что из 863,9 млрд рублей 118 млрд рублей пополнили городской бюджет в виде налогов. "На эти деньги можно построить новую линию метро, или целый год финансировать программу реновации пятиэтажек", - пояснил он.