В Москве может пройти международный форум информационных технологий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность проведения в столице международного форума информационных технологий, цифровых медиа и перспективных видов контента, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Учитывая стремительные темпы развития российской столицы и укрепление ее позиций среди ведущих мегаполисов, правительству Москвы предложили провести масштабный международный форум новых технологий, цифровых медиа и перспективных видов контента", - говорится в сообщении.

Форум может стать ежегодным как для участников из России, так и для гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, чьи слова приводятся в сообщении, наработки Москвы в области IT-решений и технологии умного города востребованы в России и за рубежом, включая такие передовые страны как Сингапур.

"Под умным городом часто подразумевают цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие государства с гражданами и предпринимателями - физическими и юридическими лицами. Мы smart city (умный город) понимаем несколько шире - как создание новой городской среды", - сказала она. При этом вице-мэр подчеркнула, что такую среду формирует не только государство, но и частный сектор.