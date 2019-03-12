На фестивале "Московская Масленица" съели более 400 тыс. порций блинов и оладий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около 5 млн человек посетили площадки фестиваля "Московская Масленица", который прошел в столице с 1 по 10 марта. За это время гости приобрели более 400 тыс. порций блинов и оладий, сообщили в пресс-службе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

"С 1 по 10 марта площадки фестиваля "Московская Масленица" посетили 4,9 млн человек. Гости приобрели 400 тыс. порций блинов и оладий, приготовленных по традиционным и оригинальным рецептам. Это на 60% больше, чем было продано на фестивале в прошлом году", - говорится в сообщении.

Кроме того, за время фестиваля было продано 220 тыс. порций шашлыка. На Манежной площади гости фестиваля приобрели свыше 1,5 тыс. порций узбекского плова, 1350 порций паэльи с морепродуктами, 900 стейков и 750 порций борща в хлебных тарелках. На Манежной площади также было выпито 750 литров горячих напитков. В целом на всех площадках фестиваля было продано свыше 115 тыс. литров разных горячих напитков.

Также гости покупали и фермерские продукты: с 1 по 10 марта было продано более 2 тыс. кг сыров и молочных продуктов, около 1,5 тыс. кг рыбы и морепродуктов и примерно 1,2 тыс. кг мясной гастрономии и мясных деликатесов