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Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

Температура воздуха днем может опуститься до трех градусов мороза

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водителей предупредили о небольших осадках и гололедице в Москве и призвали быть внимательными на дорогах. Об этом сообщается во вторник в Twitter транспортного комплекса столицы.

"На улице -2 С, облачно. Днем ожидается похолодание до -3 С, переменная облачность, небольшие осадки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось на сайте Гидрометцентра РФ, во вторник в Москве ожидается температура около ноля градусов, местами небольшие осадки, гололедица. Синоптики также прогнозируют в регионе западный ветер с порывами до 15 м/с, в связи с чем объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности.

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