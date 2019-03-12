Станцию метро "Славянский бульвар" и платформу МЦД соединят подземным переходом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Подземный переход свяжет станцию московского метро "Славянский бульвар" и одноименную платформу Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Станцию столичной подземки "Славянский бульвар" и платформу МЦД соединит теплый подземный переход. Пассажирам будет удобно делать пересадку с одного вида транспорта на другой при любой погоде", - приводит портал слова начальника управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрея Акимова.

Строительство платформы планируется завершить к запуску первых двух диаметров МЦД в конце 2019 - начале 2020 года.

Московские центральные диаметры - транспортный мегапроект ОАО "РЖД" и правительства Москвы, он предполагает запуск движения пригородно-городских поездов, маршруты которых свяжут расположенные в противоположных частях Подмосковья города, а пролегать будут через центр столицы. График работы МЦД будет таким же, как и у метро, а интервалы движения составов не будут превышать пяти - шести минут в часы пик. Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" будут запущены для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года.