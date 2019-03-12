В Москве выписали более 760 штрафов за нарушения содержания детских площадок в 2018 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы выписало 767 административных штрафов за ненадлежащее содержание детских игровых площадок, 290 таких фактов выявлено с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил во вторник начальник ОАТИ Дмитрий Семенов, не уточнив, на какую сумму выписаны штрафы.

"Для пресечения нарушений в КоАП Москвы есть специальная статья, по ней мы и работаем, применяя административные меры за нарушения требований безопасности при эксплуатации и демонтаже оборудования детских игровых площадок. Если взять статистику по прошлому году, то здесь штрафные санкции применяются только в случае выявления грубых нарушений, которые могут вызвать потенциально угрозу для потребителей. По прошлому году таких штрафов за безопасность эксплуатации детских площадок нами было применено 767, из них 290 штрафов [выписано за нарушения, зафиксированные] с [помощью] камер видеонаблюдения", - сказал Семенов на круглом столе "Обеспечение безопасности на детских игровых площадках" в Мосгордуме.

Он добавил, что в прошлом году на городской портал "Москва. Наш город" поступило около 2 тыс. обращений на ненадлежащее содержание детских игровых площадок, из них наличие проблемы подтвердилось в более 1,1 тыс. случаях. С прошлого года не устранены нарушения по 370 обращениям.

"Есть те, которые касаются ненадлежащего содержания искусственного покрытия, они все будут устранены в период месячника благоустройства. А те обращения, которые касаются дополнительного освещения детских площадок, - нет такого нормативного документа, который обвязывает делать отдельное освещение детской площадки, поэтому нами это контролироваться не может. Да, есть требования дворового освещения, но, как правило, его хватает на то, чтобы на детской площадке было достаточно светло, а ночью там делать нечего, по крайней мере основным потребителям", - заключил Семенов.

Всего в Москве насчитывается порядка 17,5 тыс. детских игровых площадок.