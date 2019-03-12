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Летнюю программу парков Москвы составят с учетом мнения участников "Активного гражданина"

В программу могут включить рисование, танцы, иностранные языки, бег, йогу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Развлекательную летнюю программу в столичных парках составят с учетом мнения москвичей, проголосовавших на портале "Активный гражданин". Об этом во вторник сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские парки начали готовить летнюю программу. В этом году хотят составить ее с учетом ваших мнений. На портале @citizenmoscow можно выбрать несколько занятий на свежем воздухе. Рисование, танцы, иностранные языки, бег, йога - что вам нравится?" - говорится в сообщении.

В опроснике уточняется мнение жителей столицы, какие кружки и секции они хотят посещать и в каких парках.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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