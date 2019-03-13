Британский режиссер Доннеллан поставил в Театре имени Пушкина пьесу современника Шекспира

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представит в среду громкую премьеру - впервые будет показан спектакль по пьесе современника Уильяма Шекспира, английского драматурга Фрэнсиса Бомонта "Рыцарь пламенеющего пестика" в постановке британского режиссера Деклана Доннеллана. Серия премьерных показов продлится также 14 и 15 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Как отметила собеседница агентства, имя Доннеллана хорошо знакомо зрителям театра. Прежде в нем шли антрепризные спектакли "Три сестры" по Антону Чехову и "Двенадцатая ночь" по Шекспиру в постановке этого режиссера, а в последние пять лет собирает аншлаги спектакль "Мера за меру" по Шекспиру, поставленный знаменитым британцем уже для Пушкинского театра.

На этот раз Доннеллан обратился к малоизвестной комедии Бомонта, датированной 1602 годом. Как говорит режиссер, которого цитирует представитель пресс-службы, на выбор именно этого произведения его сподвигли хорошо знакомые ему по ряду предыдущих работ российские актеры. Это Александр Феклистов, Анна Вардеванян и Андрей Кузичев. В спектакле, по словам режиссера, "заняты и другие блестящие актеры", в числе которых Агриппина Стеклова, Назар Сафонов, Анна Кармакова, Сергей Миллер, Алексей Рахманов, Кирилл Чернышенко, Данила Казаков.

О пьесе

Пьеса рассказывает, как во время спектакля под названием "Лондонский купец" на сцене внезапно появляется пара зрителей-бакалейщиков. У них есть несколько советов по "улучшению" пьесы: место действия должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песен и танцев. Неугомонная парочка предлагает на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя. Ралф забирается на сцену, и так "Лондонский купец" становится "Рыцарем пламенеющего пестика".

"Это довольно сатирический, очень смешной, экспериментальный спектакль", - поделился своим мнением с ТАСС художественный руководитель Театра имени Пушкина, режиссер Евгений Писарев. "По сути, это интерактив: не успевает спектакль начаться, как зрители прерывают представление, требуя играть его на свой лад, применяя в прямом смысле хулиганский прием", - пояснил он.

Собеседник агентства рассказал, что премьера спектакля состоялась в Париже, как раз во время акций "желтых жилетов", громивших витрины дорогих магазинов. "Так вот, французская публика в основном принимала сторону артистов, а не нуворишей", - отметил худрук Пушкинского театра.

Он сообщил, что уже в апреле "Рыцарь пылающего пестика" отправится на гастроли в Мадрид, в июне его ждут в Лондоне, также запланирован большой тур по городам Франции. "Приглашений очень много, но мы не на все соглашаемся, потому что хотим, чтобы необычную постановку смогли посмотреть как можно больше наших зрителей в театре на Тверском бульваре", - сказал Писарев, добавив, что "Рыцарь пылающего пестика" идет без антракта и продолжается всего 1 час 40 минут.