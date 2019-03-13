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В Москве у пенсионера украли коллекцию икон стоимостью $200 тыс.

Всего в квартире у мужчины находилось 12 икон

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пенсионер обратился в полицию Москвы с заявлением о краже у него коллекции икон на сумму $200 тыс. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В полицию обратилась адвокат одной из коллегий, которая представляет интересы пенсионера 1944 года рождения, проживающего в Краснопрудном тупике в Москве. По его словам, ему принадлежала квартира на этой улице, которую он собирается передать в собственность племяннице, но в процессе передачи из квартиры пропали 12 икон стоимостью $200 тыс. ", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь племянница заявителя сообщила полицейским, что ее мать вывезла иконы в Брянскую область, опасаясь, что их украдут, однако, где иконы сейчас, она пояснить не смогла.

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