Ежегодный весенний мотофестиваль пройдет в Москве 3 и 4 мая

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Третий ежегодный весенний мотофестиваль, приуроченный к открытию мотосезона в 2019 году, пройдет в Москве 3 и 4 мая. Об этом сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Третьего и четвертого мая в Москве состоится третий ежегодный весенний мотофестиваль, в рамках которого пройдет мотопарад. Мероприятие приурочено к открытию мотосезона - важному событию в жизни всего мотосообщества. Также это возможность еще раз напомнить, что на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", - сказал Ликсутов в эфире радио "Говорит Москва".

В этом году фестиваль впервые будет двухдневным. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, на следующий день на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Ожидается, что в заезде примут участие 6 тыс. человек.

"Московский мотофестиваль - праздник не только для мотоциклистов. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой и напоминание о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем - это мы и хотим доказать, поэтому на празднике ждем абсолютно каждого", - добавил Ликсутов.

В октябре 2018 года в мотопараде, посвященном закрытию мотосезона, приняли участие более 5,5 тыс. байкеров. Изначально к участию в нем ожидались 2 тыс. человек.