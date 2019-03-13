Бесплатные экскурсии по весенним лесопаркам Москвы начнутся 15 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Цикл бесплатных экскурсий "Звуки весеннего леса" проведут весной в шести лесопарках Москвы. Программа, разработанная специалистами Мосприроды, начнется 15 марта, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Первые прогулки организуют на особо охраняемых природных территориях "Кузьминки-Люблино", "Долина реки Сетунь" и "Москворецкий". До середины мая прогулки пройдут также в Битцевском лесу, парке "Покровское-Стрешнево" и в "Серебряном бору".

Участникам выдадут атласы-определители птиц и бинокли, вести экскурсии будут специалисты Мосприроды. В сообщении отмечается, что интереснее всего наблюдать за птицами будет в апреле, когда пернатые начнут обустраивать гнезда и готовиться к появлению потомства.

Также гостям программы расскажут о растениях, цветущих первыми после холодов, и пробуждающихся после зимы редких насекомых. Участники экскурсий при помощи фонендоскопа смогут услышать, как сок поднимается от корней к веткам деревьев.

Длительность экскурсий - 60 минут, принять участие в каждой смогут до 30 человек.