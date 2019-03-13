Дни Севастополя пройдут в Москве с 18 по 20 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные, пятилетию возвращения Севастополя в состав России, пройдут с 18 по 20 марта в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

"Дни Севастополя пройдут с 18 по 20 марта. В 19:20 мск состоится торжественное открытие в театре "Новая опера им. Е.В. Колобова". Для гостей пройдет концерт с участием ансамбля песни и пляски Краснознаменного черноморского флота Российской Федерации, вокального ансамбля танца "Радость", а также исполнителей города Севастополя и победителей всероссийских вокально-музыкальных конкурсов", - сказал он.

Начальник управления представительства правительства Севастополя в Москве Александр Андреев добавил, что 19 марта официальная делегация правительства Севастополя во главе с губернатором возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата. Также в саду культуры и отдыха им. Баумана можно будет посмотреть фотоработы с достопримечательностями города-героя. Выставка продлится до 4 апреля. "Мы решили показать на выставке, как Севастополь выглядит сейчас", - уточнил Андреев.

Двадцатого марта пройдут круглые столы, на которых столица поделится опытом с городом-героем в сфере образования, здравоохранения, внешнеэкономической деятельности, охраны труда, занятости населения и транспортного обслуживания.

"Для нас это возможность приобщиться к опыту Москвы. Для нас не прошли, к сожалению, годы нахождения в другом государстве, поэтому здесь мы скорее ученики", - сказал начальник управления представительства, отвечая на вопрос ТАСС, может ли Севастополь поделится опытом в заявленных темах с Москвой.