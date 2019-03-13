Мосгордума увеличила доходы и расходы столичного бюджета на 136,9 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в среду приняли изменения в закон о бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, предполагающие увеличение доходов и расходов на 136,9 млрд рублей в текущем году. Дефицит бюджета останется на уровне 276 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Внесение законопроекта связано с увеличением объема прогнозируемых доходов бюджета в текущем году и целесообразностью использования дополнительных средств на нужные для города мероприятия. Законопроект предусматривает увеличение доходной и расходной частей бюджета города на 2019 года на 136,9 млрд рублей. Дефицит бюджета проектом закона не изменяется - 276 млрд рублей. Основное увеличение поступлений планируется за счет налоговых доходов - 128,8 млрд рублей - порядка 90% от суммы прироста", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, представляя проект закона.

Как утонил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, корректировка столичного бюджета связана с необходимостью продолжения реализации масштабных программ развития Москвы. "С учетом изменений доходы составят 2 трлн 463 млрд 534 млн рублей. <...> Дополнительные средства пойдут на реновацию, транспорт, культуру. Особого внимания <...> заслуживает увеличение расходов на здравоохранение - одну из самых важных сфер для москвичей", - сказал он.

Проектом закона предусматривается выделение дополнительных средств на создание Национального космического центра - 8 млрд рублей, он должен начать работу в январе 2020 года. Еще 40 млрд рублей направят на развитие Московских центральных диаметров, 24 млрд - на мероприятия по реализации на территории районов задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг, на 15 млрд увеличатся расходы на мероприятия по освобождению объектов недвижимости для их дальнейшего вовлечения в хозоборот, в том числе под нужды программы реновации.

Также более 15 млрд рублей выделят на обеспечение лекарствами нуждающихся москвичей, прежде всего онкобольных, еще 10 млрд - на комплекс мер по развитию стационарных медицинских организаций. Большинство депутатов поддержали принятие изменений в закон.