Около 200 машин-пылесосов убирают Москву после зимнего сезона

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы приступили к приведению в порядок после зимнего периода объектов дорожного хозяйства и инженерных инфраструктур. В уборке города задействовано 200 машин-пылесосов с системой увлажнения воздуха, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"До конца этой недели синоптики обещают в Москве постоянные переходы температуры через ноль градусов. В связи с этим в городе ведутся активные работы по пропуску талых вод, для чего проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев. Также с учетом погодных условий для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин (пылесосов) с применением систем увлажнения", - сказал Бирюков.

Кроме того, в столице продолжаются работы по ворошению снега для его скорейшего таяния, и завершается вывоз снега с мест временного складирования.