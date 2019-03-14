Москвичей пригласили создать фильм о столице, который покажут в кинотеатрах "Москино"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москвичей пригласили поделиться своими архивными видеозаписями, снятыми в столице за последние 30 лет. Из них будет смонтирован фильм о городе, который покажут в сети кинотеатров "Москино" в октябре, сообщается в четверг на портале мэра и правительства города.

"Москино" совместно с центром "Австрийский культурный форум" в Москве запускают кинопроект "Я - Москва". В его рамках объявлен сбор любительских видео, снятых в разных районах города с конца 1980-х годов до наших дней. Работы будут приниматься с 15 марта до 30 сентября. Из присланных материалов авторы проекта создадут документальный фильм - своеобразную видеолетопись столицы за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

Монтировать киноленту будут выпускники Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. По их задумке, полученные материалы сложатся в кинопортрет города и человека в нем.

Премьера итогового документального фильма состоится в кинотеатрах сети "Москино" в конце октября 2019 года.

Для того, чтобы принять участие в кинопроекте, необходимо заполнить анкету на сайте iamthecity.moscow и приложить ссылку на видео длительностью до 30 минут. Имена всех авторов, приславших материалы для фильма, будут указаны в титрах картины.