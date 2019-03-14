Москомархитектура утвердила проект теннисного клуба в "Лужниках" с "водными" фасадами

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москомархитектура утвердила дизайн-проект здания теннисного клуба в "Лужниках". Фасад здания будет выполнен из стекла с оригинальным декором в виде потоков воды, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"У здания теннисного клуба на территории "Лужников" будут "водные" фасады. Технология шелкографии позволит нанести на панорамные окна в центральной части объекта узоры, напоминающие падающие вниз потоки воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спортивный комплекс станет крупнейшим теннисным клубом в России, его площадь составит более 20 тыс. кв. м. В нем разместятся плавательный бассейн, 15 теннисных кортов, залы для настольного тенниса и бадминтона, а также банный комплекс, гимнастический и тренажерный залы и другие объекты.

Здание будет построено в стиле деконструктивизм неподалеку от Лужнецкой набережной и спортивного зала "Дружба".

"Для этого яркого стиля характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы, обилие оригинальных элементов. Такие здания нередко отличаются оригинальным декором", - рассказал порталу главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, потоки воды на фасадах подчеркнут близость спортивного объекта к набережной Москвы-реки.

Отмечается, что дизайн-проект здания уже утвержден в Москомархитектуре. При его разработке авторы вдохновлялись идеями таких архитекторов, как Заха Хадид (музей транспорта Риверсайд в Глазго, 2011 год), Томас Мейн (Международная начальная школа, Лонг-Бич, Калифорния, 1999 год) и Фрэнк Гери (Концертный зал имени Уолта Диснея, 2003 год). Ранее в Мосгосстройнадзоре сообщали, что завершить строительство теннисного клуба планируется в 2020 году.