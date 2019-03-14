Сценарии уроков о цифровых технологиях стали самыми популярными у московских школ в МЭШ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сценарии уроков о правилах работы в интернете, цифровых технологиях и лыжном спорте стали самыми популярными в "Московской электронной школе" (МЭШ) в столичных образовательных учреждениях с начала 2019 года. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"С начала года московские учителя чаще всего обращались к сценариям уроков и материалам, посвященным русской поэзии и прозе, цифровым технологиям и правилам работы в Мировой паутине, а также лыжному спорту. Определен топ-5 образовательных материалов в библиотеке МЭШ, которые пользуются наибольшей популярностью среди учителей в 2019 году. Авторов уникального контента отметят дипломами на селекторном совещании в Департаменте образования и науки города Москвы", - говорится в сообщении.

В общем доступе библиотеки МЭШ находится более 34 тыс. электронных сценариев уроков, а также свыше 45 тыс. интерактивных образовательных приложений, более 1 тыс. электронных учебников и учебных пособий.