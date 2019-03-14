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Допустимая концентрация сероводорода была превышена вдвое на юго-востоке Москвы

Специалисты отмечают, что такое превышение безвредно для здоровья человека

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Автоматические станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в ночь с 13 на 14 марта, следует из данных сайта организации. Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа.

Так, станция в Кожухово зарегистрировала концентрацию сероводорода в 2,2 ПДК около 04:00 14 марта. Станция в Новокосино зафиксировала в 05:00 превышение в 1,8 ПДК, а к 09:00 концентрация практически вернулась в норму. Также незначительное превышение ПДК по сероводороду было в Вешняках в 03:00.

В "Мосэкомониторинге" ранее поясняли, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт.

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