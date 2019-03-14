Собянин поздравил с новосельем семью участников программы реновации в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил с новосельем одну из семей, получивших квартиру по программе реновации в районе Северное Измайлово на востоке Москвы.

С собой мэр принес кошку, которую по традиции первой запускают в новый дом.

В свою очередь пенсионеры поблагодарили власти города за возможность получить новую квартиру. "Мы в хрущевке прожили 36 лет", - сказала хозяйка новой квартиры.

Нина Ивановна рассказала, что ее семья из четырех человек переселилась из двухкомнатной квартиры площадью 45 кв. м в доме по адресу: Щелковское шоссе, дом 92, корпус 1 в двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м в 20-этажном жилом доме по адресу: Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1. Домохозяйка уточнила, что старое и новое жилье находятся на расстоянии около 200 м друг от друга.

Мэр напомнил, что район Северное Измайлово - один из лидеров по числу домов, которые предстоит расселить по программе реновации.

"10 стартовых площадок всего по району, так что мы активно войдем в район", - заявил он.

Мэр уточнил, что всего в Северном Измайлово предстоит переселить по программе реновации жильцов более 170 домов.