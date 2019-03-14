"Мосгортур" разработал новые требования к базам отдыха для детей с инвалидностью

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Мосгортур" и Институт инфраструктурных инноваций и инвестиций разработали новые требования к детским лагерям, где отдыхают дети с инвалидностью. Как сообщили в четверг в пресс-службе компании, список требований лег в основу техзаданий для баз отдыха, которые примут детей этим летом.

"Этот документ можно назвать уникальным для нашей сферы, так как к организации отдыха детей, в том числе и с инвалидностью, не принято предъявлять такие требования, как к санаторно-курортному лечению или реабилитации. Многие регионы ограничиваются закупкой мест в обычных лагерях и санаториях, и зачастую долгожданный отдых для детей превращается в преодоление всевозможных трудностей: столовая в отдельном корпусе без пандусов и лифтов, трудный спуск к морю, пляж с валунами и так далее", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Мосгортура" Инны Голубевой.

Она подчеркнула, что детям с инвалидностью для комфортного и безопасного отдыха необходима доступная среда. Требования и рекомендации разработаны для разных групп инвалидности: для детей с различными нарушениями предусмотрена своя спецификация, включая определенные требования к пандусам, поручням, оборудованию ванной комнаты и др.

"Спецификация помогла нам обратить внимание на мелкие детали и устранить некоторые неточности в технических заданиях. Например, до этого года мы требовали, чтобы все душевые были с поддонами, но для детей, которые передвигаются на колясках, такой вариант не подходит. Им удобнее пользоваться либо ваннами с поручнями, либо душевыми со сливом в пол, поэтому мы изменили требование к базам, которые будут принимать детей на инвалидных колясках", - пояснила Голубева.

Отмечается, что в марте специалисты "Мосгортура" проведут проверки двух баз отдыха в Краснодарском крае и Крыму, которым предстоит принять около 500 детей на инвалидных колясках и сопровождающих их взрослых.

В рамках летней оздоровительной кампании свыше 50 тыс. московских детей льготных категорий смогут отдохнуть в 15 загородных лагерях и на 31 базе семейного отдыха, расположенных в Крыму, Подмосковье, Белоруссии, на Северном Кавказе, в средней полосе России, на Русском севере и в Краснодарском крае.