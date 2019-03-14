Памятник ученому-энергетику Доллежалю может появиться в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бюст советскому ученому-энергетику, конструктору ядреных реакторов Николаю Доллежалю могут установить в центре Москвы на площади, названной в честь академика. Соответствующее решение единогласно одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Предлагается поддержать предложение по установке бюста Николаю Доллежалю на территории площади, названной в его честь, в Красносельском районе, около здания Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИЭТ), который основал и возглавлял академик", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он уточнил, что соответствующее предложение поступило от гендиректора ОАО "Ордена Ленина НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля" Андрея Каплиенко, учреждение выступит источником финансирования.

В материалах к заседанию отмечается, что АО "НИКИЭТ" имеет возможность понести расходы по финансированию реализации проекта в сумме до 15 млн руб. Памятник представляет собой полуфигуру ученого из бронзы на постаменте из монолитных гранитных блоков серого цвета. Общая высота памятника около 4 метров.

Воскресенский пояснил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. При ее положительном решении, вопрос о возведении монумента выносится на рассмотрение Мосгордумы. В случае, если депутаты Мосгордумы одобрят проект, то готовится распорядительный документ правительства Москвы, в котором описываются сроки возведения памятника и назначаются ответственные.

Николай Доллежаль (1899-2000) был главным конструктором первых промышленных реакторов в стране. В начале пятидесятых годов он основал и возглавил Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ), стал руководителем разработки ядерной энергоустановки для первой отечественной атомной подводной лодки. Академик являлся главным конструктором первой в мире атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1954 году. В сентябре 2018 года в Красносельском районе Москвы перед зданием института НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля появилась площадь в честь академика.