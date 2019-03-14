Советский фильм "Усатый нянь" покажут в московских школах в следующем учебном году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московские школьники, их родители и педагоги выбрали фильмы, которые будут показаны в рамках совместного проекта департаментов образования и культуры города "Московское кино в школе" в 2019-2020 учебном году. За картину "Усатый нянь" проголосовало большинство - 53%, также ученики выбрали для просмотра картину "Розыгрыш", "Белое солнце пустыни", сообщил журналистам в четверг координатор проекта Андрей Лукутин.

"С 1 по 18 февраля мы устроили голосование за список фильмов, которые будут показаны в 2019-2020 учебном году. Более 3,5 тыс. человек приняло участие в голосовании. <...> Будет показан фильм "Розыгрыш" Владимира Меньшова, из вестернов выбрали "Белое солнце пустыни". Фильм "Усатый нянь" с самого первого дня захватил лидерство и так его не отпускал - 53%", - сказал он.

Всего было выбрано десять лидеров в различных жанрах. Из кинокомедий был выбран фильм "Джентельмены удачи". Среди фильмов о Великой Отечественной войне лидером стала картина "В бой идут одни старики", а в романтическом кино - "Формула любви". Ребят знакомят не только с фильмами, но и с историей их создания, а после просмотра ученики обсуждают и делятся впечатлениями между собой и с приглашенными представителями киноиндустрии.

Также в этом 2018-2019 учебном году в марте ученикам покажут картину "Броненосец "Потемкин", а в апреле их познакомят с картиной "Мой ласковый и нежный зверь". В мае покажут фильм "Баллада о солдате", завершит учебный год просмотр кинокартины в июне - "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен".

Проект "Московское кино в школе" стартовал в октябре 2018 года, изначально в нем участвовало девяти московских школ, на март 2019 года число участников достигло 88. В рамках программы детей знакомят с классикой отечественного художественного кино, всего департаментом культуры было отобрано 600 картин.