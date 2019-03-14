Медведев предложил использовать здания переехавших в "Сити" ведомств как центры культуры

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил использовать здания, в которых прежде располагались министерства и ведомства до переезда в деловой комплекс "Москва-Сити", как городские, культурные, образовательные и иные центры. Об этом он заявил на совещании по вопросам перевода федеральных органов исполнительной власти в новый комплекс.

"Еще один вопрос, который я сегодня предлагаю обсудить <…> касается использования зданий, которые освобождаются после переезда. Они, как правило, расположены в историческом центре, здесь, в этих зданиях, можно будет создать новые городские культурные, образовательные и иные, офисные, может быть, пространства", - сказал он.

Медведев обратил внимание на необходимость использования этих зданий. "Чтобы не получилось так, что министерства переехали в одно здание, а те здания, которые были, неизвестно где болтаются, и никакой выгоды от этого государству нет", - обратил внимание премьер.

Кабмин РФ в начале января согласовал переезд ряда правительственных структур в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в международном деловом центре "Москва-Сити". Планируется, что в 42-этажной офисной башне на Пресненской набережной, где разместятся ведомства, появится единая общественная приемная.

В новый комплекс переберутся центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, а также Росаккредитация, Росстандарт, Росимущество, Ростуризм и подведомственные организации (ФКУ "Центр поддержки", ЦМТУ Росстандарта, ФАУ "НИА") - всего около 5 тыс. сотрудников. Эти правительственные структуры займут офисные помещения площадью 69 тыс. кв. м. В настоящее время ведомства занимают 160 тыс. кв. м в разных зданиях Москвы.

Ожидается, что создание правительственного комплекса и совместное размещение в нем федеральных органов исполнительной власти позволит повысить эффективность работы и взаимодействия ведомств, а также будет способствовать экономии бюджетных средств за счет сокращения площадей и расходов на их эксплуатацию и содержание.

"Аргументом в пользу объединения ведомств, не скрою, была экономия бюджетных средств. И мы сегодня должны обсудить оптимизацию расходов, которые связаны с государственным управлением", - отметил Медведев.

Также он предложил заниматься содержанием здания, куда переезжают ведомства, единому центру поддержки. Предполагается, что это позволит не нагружать федеральные органы хозяйственными функциями.

"В новость были внесены изменения (17:38 время мск) — добавлены подробности".