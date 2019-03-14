Бюст хирургу Савельеву могут установить в ГКБ №1 имени Пирогова в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в четверг поддержала предложение возвести бюст советскому и российскому хирургу, академику РАН Виктору Савельеву на территории первой городской клинической больницы (ГКБ N1) им. Пирогова.

"Предлагается поддержать предложение по установке бюста Виктору Савельеву на территории ГКБ N1 им. Пирогова", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он уточнил, что предложение возвести бюс поступило от генерального секретаря Российского общества хирургов Андрея Федорова за счет средств организации.

Согласно материалам к заседанию, погрудный бюст величиной в "две натуры" планируется сделать из бронзы и установить на трехчастном постаменте из полированного гранита. Кроме того, предполагается провести благоустройство участка вокруг памятника - обустройство зеленой изгороди из туй, мощение площади тротуарной плиткой, архитектурная подсветка объекта. Уточняется, что Российское общество хирургов может выделить на финансирование проекта до 5 млн рублей.

Воскресенский пояснил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. При ее положительном решении, вопрос о возведении монумента выносится на рассмотрение Мосгордумы. Если депутаты Мосгордумы одобрят проект, то готовится распорядительный документ правительства Москвы, в котором описываются сроки возведения памятника и назначаются ответственные.

Академик Савельев (1928-2013) - основатель научной школы, специалист в области ангиологии, физиологии, патофизиологии, сердечно-сосудистой системы человека. С его именем также связаны достижения в областях анестезиологии, peaниматологии и интенсивной терапии. В течение более чем 30 лет Савельев, занимая пост главного хирурга Министерства здравоохранения России. Под руководством и при консультировании академика подготовлено более 80 докторов и 300 кандидатов медицинских наук. Созданная им хирургическая школа более 40 лет занимает передовые позиции в российской и мировой медицине.