Расписание электричек Ярославского направления изменится 16-17 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) отменила 16-17 марта ряд пригородных поездов Ярославского направления и изменила маршруты еще нескольких из-за строительных работ на остановочном пункте "Северянин", сообщается в четверг на сайте перевозчика.

"В субботу и воскресенье отменены некоторые пригородные поезда, курсирующие по маршрутам Москва - Пушкино, Москва - Монино, Москва - Сергиев Посад, Москва - Болшево. Некоторые электропоезда проследуют остановочные пункты "Маленковская", "Яуза", "Москва-3" без остановок", - говорится в сообщении.

Экспрессы №7205 (Болшево - Москва) и №7314 (Москва - Монино) будут курсировать только на участке Москва - Мытищи.

Изменения связаны с работами на строящемся остановочном пункте "Северянин", который должен соединить Ярославское направление со станцией "Ростокино" Московского центрального кольца.