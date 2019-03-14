Корпус "Северного страхового общества" отреставрируют в центре Москвы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации западного корпуса "Северного страхового общества", который располагается на улице Ильинка в Москве и является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания: ведомство выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации. <...> Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ", - говорится в сообщении.

Глава департамента Алексей Емельянов уточнил, что для разработки проекта будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. После того, как проект будет разработан и согласован с Мосгорнаследием, будет выдано разрешение на проведение реставрации.

"Северное общество страхования и складов товаров с выдачею варрантов" было учреждено в 1872 году в Санкт-Петербурге, а в 1880 году переехало в Москву. Отмечается, что авторы этого комплекса, состоящего из двух корпусов, - участники смешанной бригады петербургских и московских архитекторов: военный инженер Иван Рерберг, архитекторы Мариан Перетяткович, Вячеслав Олтаржевский и Илья Голосов.

"Северное страховое общество скупило участки на углу Ильинки и Новой площади для возведения солидного доходного комплекса в начале прошлого века. Два построенных корпуса отличались сдержанным декором и большими окнами для естественного освещения внутреннего пространства. Западный корпус был дополнен стройной часовой башней, а восточный - неоклассической ротондой. Здесь размещались конторы, складские и торговые помещения", - добавил Емельянов.