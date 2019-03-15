Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице в Московском регионе 15 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Южный ветер с порывами до 15 м/с и температура до 5 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве - от 2 до 4 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 3.

В Подмосковье днем - от нуля до 5 градусов тепла, ночью - до 6 градусов мороза.

В связи с сильным ветром в Московском регионе объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.