Предупреждающие надписи перед пешеходными переходами появятся еще по 46 адресам Москвы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 46 новых надписей, напоминающих о правилах безопасности при переходе проезжей части, появятся перед нерегулируемыми пешеходными переходами в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Этой весной предупреждающие пешеходов надписи появятся еще на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально-значимых объектов. Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, будут нанесены на тротуарах вблизи пешеходных переходов", - говорится в распространенном сообщении.

В столице уже есть подобные предупреждения перед 49 пешеходными переходами, на которых ранее случались аварии с участием пешеходов. Надписи "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам" и "Снимите наушники" должны привлечь внимание пешеходов к соблюдению правил собственной безопасности, считают в ЦОДД.

Новые призывы "Не перебегайте дорогу", "Играть на дороге опасно", "Не спеши - успеешь" выбрали жители столицы по конкурсу в октябре 2018 года в социальных сетях. "Работы по нанесению надписей начнутся после того, как установится теплая и сухая погода", - уточнили в ЦОДД.