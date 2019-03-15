ВДНХ запустил карту знакомств и встреч по интересам

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Специальная карта "Встречаемся на ВДНХ" позволит гостям выставки найти новых друзей и встретиться с представителями разных профессий для интересного времяпрепровождения. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ВДНХ.

"В эти весенние дни ВДНХ приготовила сюрприз для своих гостей. Благодаря специальной карте "Встречаемся на ВДНХ" можно быстро отыскать на территории выставки, которая в полтора раза больше Монако, людей со сходными интересами и сделать посещение ВДНХ еще приятнее. В свою очередь туристы, которые изучают выставку, благодаря новой карте смогут узнать, какую аудиторию привлекает тот или иной павильон или площадка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на карте, опубликованной на сайте ВДНХ, уже отмечены 20 точек притяжения блогеров, гурманов, модников, бизнесменов, музыкантов, художников, любителей техники, писателей, журналистов, философов и многих других.

По информации пресс-службы, за прошлый год ВДНХ посетили более 30 млн человек. Посетители приходят сюда не только на форумы и конгрессы, но и для того, чтобы встретить единомышленников, друзей по интересам и просто пообщаться.

В скором времени карта станет интерактивной. Пользователи социальных сетей смогут сами дополнить карту новыми точками. "Для этого необходимо написать свои идеи в официальных аккаунтах ВДНХ. Места, которые будут подтверждены и поддержаны разными пользователями, будут добавлены на карту", - рассказали в пресс-службе.