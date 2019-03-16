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Небольшие осадки и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 16 марта

Синоптики обещают гололедицу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Небольшие осадки и гололедицу прогнозируют синоптики в Московском регионе в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве - от нуля до 2 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 1 градуса.

В Подмосковье днем - от нуля до 5 градусов тепла, ночью - до 3 градусов мороза.

В Московском регионе в субботу днем и в ночь на воскресенье ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью до 10 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится, местами гололедица.

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

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