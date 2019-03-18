"Город зимы" на ВДНХ в Москве посетили порядка 1 млн человек

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Около 1 млн москвичей и гостей города посетили одну из основных площадок зимнего отдыха и праздничных мероприятий "Город зимы", которая была организована на ВДНХ с 30 ноября по 10 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Город зимы" предложил очень разнообразную программу - и любимые виды зимнего отдыха, и развлечения, которые только набирают у нас популярность. Все площадки "Города зимы" за 101 день их работы посетили около 1 млн человек, а ВДНХ в целом за этот же период - больше 7 млн", - приводится на портале комментарий заммэра Натальи Сергуниной.

В рамках "Города зимы" на территории площадью 34 тыс. кв. м работали десятки площадок, в том числе два катка, тюбинговая горка, трасса для детских снегоходов. Кроме того, все желающие могли поиграть в керлинг и снежки, посетить ярмарки и полюбоваться красочными световыми инсталляциями.