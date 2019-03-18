К акции "Час Земли" присоединятся 15 московских парков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Парк Горького, "Зарядье", "Сокольники", Воронцовский, Бабушкинский и еще десять московских парков отключат ландшафтную подсветку в день международной акции "Час Земли", которая пройдет 30 марта. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"К международной акции "Час Земли" присоединились 15 парков, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Ее цель - привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. Акция пройдет 30 марта. С 20:30 до 21:30 в столице отключат архитектурную подсветку некоторых зданий, в том числе в зонах отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Парке Горького отключат лампы на арке главного входа, а в парке "Зарядье" погаснут огни на зданиях медиацентра, стеклянной коры и "Заповедного посольства". В парке "Сокольники" на час выключат иллюминацию у главного входа, Фонтанной и Фестивальной площадях. Акцию также поддержат в Измайловском паре, усадьбе Кусково, музее-заповеднике "Царицыно" и других парках Департамента культуры Москвы.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится в Москве с 2009 года правительством города совместно с WWF России. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. Сегодня акция объединяет 2 млрд людей в 188 странах мира. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.