Стенд правительства Москвы на выставке "Образование и карьера" посетили 10 тыс. человек

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Стенд департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы за два дня работы международной выставки "Образование и карьера" посетило около 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента.

"Флагманские проекты Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы - образовательный комплекс "Техноград", детские технопарки, "Бизнес Уикенд" - были представлены на Московской международной выставке "Образование и карьера". За два дня работы выставки, 16 и 17 марта, стенд департамента площадью 120 кв. м посетило около 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что гости выставки могли пройти квест виртуальной реальности, позволяющий попробовать себя в различных профессиях, обучение по которым проходит в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Представители центра развития карьеры "Технограда" консультировали посетителей по вопросам профессионального роста."Техноград" работает с сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 49 профессиям.

Также на стенде посетители могли получить информацию о детских технопарках столицы и Центрах молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Преподаватели детского технопарка Московского Политеха провели для посетителей VR-лекцию "Введение в автомобилестроение", детский технопарк "Калибр" провел мастер-класс по созданию 3D-локаций для виртуальной реальности.

Также на стенде был представлен образовательный проект по основам предпринимательства "Бизнес Уикенд". Посетители могли пройти игру "Кто хочет стать бизнесменом?". Кроме того, для старшеклассников и студентов на стенде прошла лекция "Предпринимательство. Запуск стартапа".

"У каждого представленного на выставке проекта департамента - своя специфика. Благодаря им московские школьники и студенты не только узнают о возможностях развития, которые предоставляет им город, но и могут комфортно ориентироваться в множестве новых профессий, что позволяет им становиться специалистами, востребованными на московском рынке труда", - приводит пресс-служба руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

О выставке

Московская международная выставка "Образование и карьера" прошла в Москве 16 - 17 марта при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, правительства города Москвы. На выставке образовательные учреждения представили программы подготовки и курсы для школьников, студентов и взрослых, желающих получить дополнительное образование.