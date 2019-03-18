Панно "Икар" на станции метро "Авиамоторная" перенесут из-за строительства перехода

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Икар" художника Анатолий Мосийчука, которая находится в торце станции "Авиамоторная" Калининской линии московского метро, будет перенесена в связи с созданием на этом месте перехода на строящуюся станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Панно "Икар", которое сейчас украшает торец станции "Авиамоторная", планируют перенести, поскольку на этом месте появится лестничный спуск, ведущий на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Кроме того, несколько скульптурных композиций на схожую тематику появятся и на новой станции", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Уточняется, что композицию "Икар" перенесут в просторный верхний эскалаторный зал пересадочного сооружения. Как отмечается в сообщении, для стен пешеходных переходов в качестве отделки решено использовать грубо обработанный гранит светло-серого цвета, покрытый антивандальным матовым составом. За композицией "Икар" стену облицуют черным гранитом.

Как сообщалось ранее, станция БКЛ "Авиамоторная", которая откроется в районе Лефортово до конца 2019 года, будет оформлена в стиле минимализма. Колонны и светильники на платформе будут повторять форму деталей самолета, а потолки в вестибюле, сделанные из реечных панелей, создадут ощущение воздушных потоков. Необычно оформят и потолок станции - на нем будет изображен облачный шлейф, который оставляет после себя пролетевший лайнер.

Со станции "Авиамоторная" БКЛ можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калининской линии. У новой станции сделают два выхода: из северного вестибюля можно будет выйти к перекрестку улиц Красноказарменной и Авиамоторной, а из южного пассажиры смогут попасть к конечной остановке трамваев.

В дальнейшем станция БКЛ станет частью ТПУ (транспортно-пересадочного узла) "Авиамоторная". В его состав войдут станция "Авиамоторная" Калининской линии, ж/д платформа "Новая" Казанского и Рязанского направлений МЖД, а также остановки городского транспорта.